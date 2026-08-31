Geleceğin elektrikli araçları TEKNOFEST 2026’da piste çıkıyor

TEKNOFEST 2026 kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları’nda gençlerin tasarlayıp geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar piste çıkmaya hazırlanıyor.

Elektromobil ve Hidromobil olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada 315 takım ve 3 binin üzerinde öğrenci finale giden süreçte mücadele ederken, finalist olan 56 takım araçlarını 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’ndeki 1.370 metrelik pistte test edecek. Elektrikli araç teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, geleceğin mobilite çözümlerinde ihtiyaç duyulacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önem kazanıyor.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları da lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencileri elektrikli araç teknolojileri etrafında buluşturarak gençlerin mühendislik, tasarım, sistem entegrasyonu ve sürüş performansı alanlarında deneyim kazanmalarını hedefliyor.

Elektrik ve hidrojen aynı pistte buluşuyor

Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları, araçların kullandığı enerji kaynaklarına göre Elektromobil ve Hidromobil olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor. Elektromobil Kategorisi’nde yalnızca batarya enerjisiyle çalışan araçlar yarışırken, Hidromobil Kategorisi’nde bataryaya ek olarak hidrojen yakıt hücresi kullanan araçlar mücadele ediyor.

Elektromobil Kategorisi; yurt içi ve yurt dışındaki ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere açık olarak düzenleniyor. Hidromobil Kategorisi’nde ise yurt içi ve yurt dışındaki ön lisans ve lisans öğrencileri yarışabiliyor.

Her iki kategoride de takımlar, danışman ve takım kaptanı dahil olmak üzere en az 5, en fazla 25 kişiden oluşuyor. Takımlarda sürücü ve yedek sürücünün de bulunması gerekiyor.

315 takım, 3 binden fazla genç içinde final mücadelesi

Yarışma, gençlerin elektrikli araç teknolojilerine yönelik yoğun ilgisini de ortaya koyuyor. Elektromobil Kategorisi’ne 261 takım ve 2 bin 570 üye başvururken, değerlendirmelerin ardından 45 takım ve 907 üye finalist olmaya hak kazandı.

Hidromobil Kategorisi’nde ise 54 takım ve 501 üye başvuru yaptı. Bu kategoride 11 takım ve 209 üye finale kaldı. Böylece iki kategoride toplam 315 takım ve 3 bin 71 öğrenci başvuru sürecinde yer alırken, 56 takım ve 1.116 öğrenci final aşamasında mücadele edecek.

Finalist takımlar, yarışma sürecinde araçlarının teknolojik olgunluklarını ve güvenlik kriterlerini farklı aşamalardan geçerek kanıtlayacak.

Önce tasarım, sonra teknik kontrol, ardından pist

Yarışmada finalist olabilmek için takımların birden fazla aşamayı başarıyla tamamlaması gerekiyor. İlk aşamada araçların alt sistemlerine ilişkin teknolojik olgunluklarını ortaya koyan gelişim ve değerlendirme videosu hazırlanıyor. Ardından takımlar, araçlarının teknik altyapısını ve tasarımını ortaya koyan Teknik Tasarım Raporu’nu sunuyor.

Bu aşamaları başarıyla tamamlayan takımlar ise Teknik Onay Videosu, Dinamik Sürüş Testi Videosu ve Fren Testi Videosu gibi güvenlik ve performans kriterlerini değerlendiren süreçlerden geçiyor.

Böylece araçların yalnızca tasarım açısından değil, gerçek kullanım koşullarında güvenli ve çalışabilir bir sistem olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

1370 metrelik pistte hız ve dayanıklılık sınavı

Yarışmanın final etabı TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içerisinde bulunan özel pistte gerçekleştirilecek. Toplam uzunluğu 1.370 metre olan pistte 3 sağ ve 6 sol olmak üzere toplam 9 viraj bulunuyor. En yüksek eğimin yüzde 4 olduğu pistte yarışlar saat yönünün tersine gerçekleştirilecek.

Finalde araçlardan, belirlenen süre içerisinde pistte 3 turu en kısa sürede tamamlamaları bekleniyor. Takımlara yarışlarını tamamlayabilmeleri için organizasyon tarafından belirlenecek sayıda sürüş hakkı verilecek ve en başarılı geçerli sonuç değerlendirmeye alınacak.

Yarışma kapsamında araçların yalnızca hız ve sürüş performansı değil, taşıma kapasitesi de test edilecek. Araçların yarış sırasında yolcu koltuğunda TÜBİTAK tarafından görevlendirilecek 75 kilogram ağırlığındaki bir yolcuyu taşıyabilmesi de değerlendirme kriterleri arasında yer alacak.

Hidromobil Kategorisi’nde ise araçların pist performansına ek olarak hidrojen kullanımının da belirlenen kriterleri karşılaması gerekiyor. Performans ödülüne hak kazanabilmek için hidrojen enerjisinin toplam enerji tüketimi içerisindeki oranının en az yüzde 30 olması şartı bulunuyor.

Gençlerin mühendislik becerileri ödüllendirilecek

Yarışmanın sonunda Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinin her ikisinde de birinci takıma 250 bin TL, ikinci takıma 200 bin TL, üçüncü takıma ise 175 bin TL ödül verilecek.

Bunun yanı sıra yenilikçi ve başarılı tasarımları teşvik etmek amacıyla 60 bin TL Görsel Tasarım Ödülü ve 60 bin TL Kurul Özel Ödülü de sahiplerini bulacak.

TEKNOFEST’in gençlere açtığı teknoloji yarışı alanı

Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve milli teknoloji hamlesi vizyonunun önemli buluşma noktalarından biri olan TEKNOFEST, farklı alanlarda düzenlediği yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmaya teşvik ediyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST’in teknoloji yarışmaları ekosistemi; gençlerin fikirlerini projeye, projelerini ise çalışan prototiplere dönüştürmelerine imkân sağlayan önemli bir platform oluşturuyor.