Katil İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana Katil İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişi öldürüldü.

Katil İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu Tel el-Heva Mahallesi'nde bir aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sırasında araçta bulunan 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin naaşları Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Saldırının ardından araçtan yoğun alevler ve dumanların yükseldiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının bugün yaptığı​​​​​​​ açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1320 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 385 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 456 Filistinlinin öldüğü, yaralı sayısının ise 174 bin 496 olduğu kaydedilmişti.