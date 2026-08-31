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Dünya
AA 31.08.2026 15:46

Almanya'da Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakaret

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Almanya'da Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakaret

Bestwig tren istasyonunda 20 Ağustos'ta yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada yayılarak büyük tepki toplarken, Alman çift hakkında polis soruşturma başlattı.

Görüntülerde, Alman kadın ve erkeğin, başörtülü olan Türk kız kardeşlere "Sizi ilk uçakla evlerinize geri göndermeliyiz" şeklinde sözler sarf ettiği duyuluyor.

Alman kadının ayrıca kız kardeşlere yönelik, "Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum" ifadesini kullandığı görülüyor.

Hochsauerland bölgesi emniyeti ceza soruşturmasının başlatıldığını ve Dortmund Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Mağdur gençlerin akrabası olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Overath Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Osman Yusuf da, bu ırkçı sözlerin sarfedilmesinin insanın aklının alabileceği bir durum olmadığını ve mazur görülemeyeceğini belirtti.

Yusuf, soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

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