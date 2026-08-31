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Dünya
AA 31.08.2026 15:01

İran'dan 'ABD ile müzakere' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın bölgenin ve dünyanın çıkarına olmadığını belirterek, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İran'dan 'ABD ile müzakere' açıklaması
[Fotograf: AA]

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede, ABD ile yaşanan gerginliğe işaret eden Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin göreve başlamasından bu yana çabalarımız, barış ve güvenliği sağlamaya ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye odaklanmıştır. Ne yazık ki, Amerikalılar diplomatik mekanizmaları kullanmak yerine savaş, güvensizlik ve güç kullanarak kendi iradelerini dayatma yolunu seçmişlerdir."

Pezeşkiyan, 17 Haziran'da ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın Washington tarafından ihlal edildiğini ve ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini söyleyerek, "Bununla birlikte, uzlaşma ve anlayış yoluna ulaşmaya çalışmaya devam ediyoruz ve savaşın devam etmesinin ne bizim, ne bölgenin, ne de insanlığın çıkarına olmadığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akıl ve mantığın savaştan ve savaş kışkırtıcılığından kaçınmayı gerektirdiğini belirten Pezeşkiyan, "ABD içinde, kendi çıkarlarını savaşın devamında gören ve çatışmaların sürmesini isteyen akımların" olduğunu ifade etti.
 

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ABD İran ilişkileri İran Mesud Pezeşkiyan
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