Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 07:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ulaşıma kapanan 9 köyle ulaşım yeniden sağlandı.
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.
Ayrıca, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
Etiketler: Ardahan Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kar Yağışı
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