Kars’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta akam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı.

Kar yağışıyla birlikte etraf kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.

Kars’ta uzun zamandan beri yoğun kar yağmadığına dikkat çeken Turan Sürmeli, kar birlikte bereketin ve bolluğun geleceğini söyledi.

Sürmeli, “Son yıllarda gerçekten böyle güzel kar yağışını özlemiştik. Kars’ta ismini kardan alıyor. İnşallah bu sene bu kar yağışıyla bolluk, bereket, mutluluk her şey böyle üzerimize yağmış olacak. Bütün güzellikler üzerimize gelecek” dedi. Öte yandan, yoğun kar yağışıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de seferber oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü kentte trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kars’ta kar yağışı devam ediyor.