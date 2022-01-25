Yüksek binaların çatılarındaki karları temizleyen 4 kişilik ekip, düşmemek için bir ucunu bellerine diğer ucunu da çatıdaki demir direk ya da bacalara bağlayarak güvenlik önlemi alıyor.

Çatılarda çökme tehlikesi yaratan, insanların hayatını tehlikeye atan kar kütlelerini ve buz sarkıtlarını temizleyen işçiler, aldıkları ücretle ailelerini geçindiriyor.

İşçilerden Sinan Bülbül, bazı çatılarda kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu bu nedenle zor şartlarda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bülbül, bazı çatıları 10 saatte temizleyebildiklerini anlattı:

"Ailemizin geçimini sağlamak için bunu yapıyoruz. Çatılarda biriken karlar çökme tehlikesi yaratabiliyor. Tehlikeyi göze alarak çatılarda çalışıyoruz."

Hamallık yaparak geçimini sağladığını vurgulayan Mustafa Toplu, "Kışın çatılardaki karları temizleyerek ailemi geçindiriyorum. Tehlikeli bir iş olmasına rağmen belimize ip bağlayıp çalışıyoruz. Ekmeğimiz için çatılara çıkıyoruz" dedi.