Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 5 günde 17 hasta mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da kar nedeniyle köylerinde mahsur kalan 17 hasta, AFAD ve UMKE ekiplerinin çabalarıyla hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da kar yağışının yoğun olduğu Küre, Devrekani, İnebolu ve Azdavay ilçelerine bağlı köy ve mahallelerden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlar, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) harekete geçirdi.
Kar nedeniyle son 5 gün içinde köylerinde mahsur kalan 17 hastaya AFAD ve UMKE'ye ait paletli araçlarla ulaşıldı.
Hastalar, evlerinden alınarak hastanelere götürüldü.
Etiketler: AFAD Kar Yağışı Kastamonu UMKE
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