Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak, tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri, gece yarısından itibaren çalışmalarına başladı.

Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmalarına gece yarısı itibariyle başlayan ekipler, ilçe merkezinde de çalışmalarına devam ediyor.

Hastane ve sağlık ocağı yolları temizleniyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerini teyakkuza geçirdi.

Pamukkale ilçesinde tüm yollar ile kaldırımların ulaşıma açık olması için gece yarısından itibaren karla mücadelesine başlayan Pamukkale Belediyesi ekipleri, özellikle kamu kurum binaları, hastane, sağlık ocağı, cami, postane, muhtarlık bina önlerinde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karda mahsur kalan vatandaşlara destek veriliyor

İlçe genelinde 5 Beko-Loder, 5 kar küreme aracı, 5 tuz serici, 1 Loder, 10 kamyonet, 2 Greyder, 4 Pick Up, 1 Sepetli Bom ve 100'ün üzerinde personel ilçe genelinde vatandaşların sorun yaşamaması için kar mesaisi yaparken, yolda kalan vatandaşlara da yardım ediyor.

Öte yandan hasta olup kar nedeniyle hastaneye ulaşım konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara da yardım eli uzatıldı. Ekipler, Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Koah hastası bir vatandaşı evinden alarak, hastaneye ulaştırdı.

Pamukkale-Kurtluca yolu ile Pamukkale Travertenleri Güney mevkiinde yolda kalan traktörler, araçlar ve turist otobüsleri için yol açma çalışmaları da sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirildi.