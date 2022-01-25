Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’da, polisin "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Şanlıurfa Uyuşturucu
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