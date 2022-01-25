Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamu çalışanlarına idari izin
[Fotoğraf: AA]
Konya Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini bildirdi.
Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerine saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.
Etiketler: Kamu Personel Kar Yağışı Konya
Son Haberler
- 15:52
- 15:43
- 15:35
- 15:40
- 15:32
Sıradaki Haber
İstanbul'da kamuda çalışanlar idari izinli sayılacak... İstanbul'da kamuya kar tatili...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz