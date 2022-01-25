Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerine saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırıldığı belirtildi.