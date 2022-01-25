Sinop'ta yoğun yağışların ardından Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağında heyelan meydana geldi.

Barınağın kurulu bulunduğu alanda oluşan heyelan sebebiyle istinat duvarının bir kısmı yıkıldı, elektrik direkleri ile bazı balıkçı kulübeleri zarar gördü.

Sinop-Ayancık kara yolunun Aliköy mevkisinde de heyelan oluştu.

Karayolları ekipleri, çatlaklar oluşan yolda çalışma yaptı.