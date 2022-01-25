Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta sağanak ve kar yağışı heyelanlara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta 1 haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı, bazı bölgelerde heyelan oluşmasına neden oldu.
Sinop'ta yoğun yağışların ardından Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağında heyelan meydana geldi.
Barınağın kurulu bulunduğu alanda oluşan heyelan sebebiyle istinat duvarının bir kısmı yıkıldı, elektrik direkleri ile bazı balıkçı kulübeleri zarar gördü.
Sinop-Ayancık kara yolunun Aliköy mevkisinde de heyelan oluştu.
Karayolları ekipleri, çatlaklar oluşan yolda çalışma yaptı.
Etiketler: Heyelan Kar Yağışı Sağanak Sinop
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