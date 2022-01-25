Mardin'in Yunus Emre Mahallesi, Fahri Özgün Caddesi'nde ikamet ettikleri evde rahatsızlanan 32 yaşındaki Abdulkerim, 23 yaşındaki Meha, 8 yaşındaki Melek, 5 yaşındaki Migdat, 4 yaşındaki Ali, 2 yaşındaki Zekeriye Muhammed ile 29 yaşındaki Abdullah, 22 yaşındaki Zehra, 4 yaşındaki Rahma ve 2 yaşındaki İbrahim Dieycil için 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istendi.

Sağlık ekipleri zehirlenen 10 kişiyi, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde ailelerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen Abdulkerim, Meha, Melek, Migdat ile Zehra ve Rahma Dieycil´in hayati tehlikeleri bulunuyor.