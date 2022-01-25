Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de soba gazından 10 kişi zehirlendi
[Fotoğraf: Arşiv]
Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli 2 aileden 5'i çocuk 10 kişi tedavi altına alındı.
Mardin'in Yunus Emre Mahallesi, Fahri Özgün Caddesi'nde ikamet ettikleri evde rahatsızlanan 32 yaşındaki Abdulkerim, 23 yaşındaki Meha, 8 yaşındaki Melek, 5 yaşındaki Migdat, 4 yaşındaki Ali, 2 yaşındaki Zekeriye Muhammed ile 29 yaşındaki Abdullah, 22 yaşındaki Zehra, 4 yaşındaki Rahma ve 2 yaşındaki İbrahim Dieycil için 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istendi.
Sağlık ekipleri zehirlenen 10 kişiyi, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde ailelerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Zehirlenen Abdulkerim, Meha, Melek, Migdat ile Zehra ve Rahma Dieycil´in hayati tehlikeleri bulunuyor.
Etiketler: Mardin Soba Zehirlemesi
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