Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te 40 günlük bebek için karla mücadele
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mezrada rahatsızlanan 40 günlük bebek, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Siirt Şirvan'da yolu karla kapanan Elmadalı köyü Mark mezrasında ateşlenen 40 günlük Cemil Beyhan'ın yakınları 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından kapanan yol ulaşıma açıldı.
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri bebeği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Siirt
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