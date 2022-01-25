İstanbul'da karla mücadele devam ediyor. Günlerdir süren kar esareti İstanbullulara zor anlar yaşatıyor.

TRT Haber'in Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışının dünkü kadar kuvvetli olmasa da yarında devam edeceği ifade edildi.

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Yarın ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.

Buzlanma ve don olayına dikkat

Vatandaşların özellikle yarından itibaren buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Macit, " Vatandaşların artık kar yağışından öte buzlanmaya karşı trafikte tedbirli olmalarını öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Deniz etkili kar yağışının (DEK) İstanbul'da dün zaman zaman etkili olduğunu söyleyen Macit, gece saatlerinde bunun sonucunu İstanbul'da gördüklerini belirterek, "İstanbul dün bu yağışlardan zaman zaman etkilendi. Kar yağışının etkili olmasının en büyük nedenlerinden birisi kuvvetli rüzgarın da etkili olması" ifadelerini kullandı.



Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacak

Abdullah Macit sözlerine şöyle devam etti:

"Kar yağışı İstanbul'un belli noktalarında öğlen saatlerinden sonra yeniden görülebilir. Gece saatlerine kadar karın etkili olmasını tahmin ediyoruz. Ancak dediğimiz gibi yağışlar normale dönüyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacak. Perşembe günü de karın İstanbul'u terk etmesini bekliyoruz"