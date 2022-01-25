Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir TIR'da arama yaptı.
Ekipler, sert keçeye emdirilmiş 4 kilo 458 gram uyuşturucu madde ile bez valizin sırt kısmında 4 kilo 514 gram afyon sakızı ele geçirdi.
Şüpheli 2 kişi, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ağrı Narkotik Uyuşturucu
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