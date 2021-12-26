Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karda mahsur kalan avcılar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Van'da, kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan avcılar karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde, akşam saatlerinde avlanmak için dağlık araziye giden 4 avcı, araçları kara saplananınca geri dönemedi.
Avcılar, belediyeyi arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Şantiyesi ekiplerinin ortak yürüttüğü 3 saatlik çalışmayla avcılar kurtarıldı.
Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Van
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