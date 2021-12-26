Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki hafif ticari araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halinde bulunan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu araç söndürüldü.
Araç sahibi E.Ç. fenalaşınca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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