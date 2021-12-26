Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da bir iş yerinden ayakkabı çalmaya çalışan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde hırsız olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, Y.B, S.S.Ç, M.İ, A.E. ve M.H'yi ayakkabı çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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