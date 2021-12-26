Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Sinan Akyol, arkadaşlarıyla avlanmak için Çördük köyü mevkiinde ormanlık alana gitti.

Av sırasında tüfeği yere düşüyerek ateş alan Akyol'un vücuduna saçmalar isabet etti.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılılan Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.