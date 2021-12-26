Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avlanırken tüfeği ateş alan kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da av sırasında yere düşen tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Sinan Akyol yaşamını yitirdi.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Sinan Akyol, arkadaşlarıyla avlanmak için Çördük köyü mevkiinde ormanlık alana gitti.
Av sırasında tüfeği yere düşüyerek ateş alan Akyol'un vücuduna saçmalar isabet etti.
Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılılan Akyol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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