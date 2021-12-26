Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada çatı yapan Şahin Güvenç, güneş panellerini monte etmek isterken rüzgardan havalanan panellerden birinin kendisine çarpmasıyla dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Güvenç kurtarılamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Güvenç'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.