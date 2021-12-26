Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğü'nce, kent genelindeki avlaklarda, nesli tehlike altında olan yaban keçilerine yönelik envanter çalışması yapıldı.

Çalışmalara Elazığ Valisi Ömer Toraman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı.

Çalışmalarda tespit edilen yaban keçisi sürüleri uzaktan fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Çalışma kapsamında bölgedeki bazı noktalara yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelendi. İncelemelerde yaban keçisi popülasyonunda artış olduğu görüldü.

Yaban keçilerini izleme ve envanter çalışmaları devam edecek.