Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sahte içki imal edildiği belirtilen bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 70 litre etil alkol, 38,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan anason yağı, gliserin, tahıl aroması, test kitleri ve diğer malzemelere de el konuldu.

Evinde sahte içki imal ettiği belirlenen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Vali Yavuz'dan uyarı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları sahte içkiyle mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Sahte içkiyle mücadelenin devam ettiğini söyleyen Yavuz, "Çok sayıda insanımızın ölümüne yol açan sahtekarlarla mücadelemizde lütfen ihbar ederek destek olun. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dikkati sayesinde yüzlerce insanımızın sağlığını tehdit edebilecek alkol yakaladık" sözlerini kullandı.