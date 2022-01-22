Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karavan tutkunları Frig Vadisi’ni gezdi
[Fotoğraf: İHA]
Uluslararası Kamp ve Karavan Federasyonu tarafından gerçekleştirilen KaravanFest için Afyonkarahisar’a gelen karavan tutkunları Frig Vadisi’ni gezdi.
Afyonkarahisar Valiliği’nin hayata geçirdiği projeler ile Türkiye’de turizm anlamında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi’ne ziyaretçi akını devam ediyor.
Karavan tutkunları vadinin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünü gezerek, eserleri inceledi.
Vadiye hayran kalan misafirlere eserler hakkında alan kılavuzları bilgilendirme yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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