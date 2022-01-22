Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da kar yağışı 4-5 gün sürecek



Önümüzdeki günlerdeki hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Yarın İstanbul'da gerçekleşecek olan yağış biraz daha karla karışık yağmur şeklinde olur. Cumartesi günü havaların daha da soğumasıyla özellikle hafta başından itibaren yağışlar kar şeklinde olacak" dedi.

Yurt genelinde sıcaklıkların önümüzdeki haftanın başından itibaren hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Acar, "Perşembe gününe kadar aşırı soğuk havaların etkisi altında kalacağız. Yağışlar İstanbul'da Çarşamba gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacak." açıklamasını yaptı.

[İstanbul 5 günlük tahmin. Fotoğraf: MGM]

Soğuk havanın İstanbul'un tamamında etkili olacağını hatırlatan Murat Acar daha çok kuzey bölgeleri etkileyebileceğini söyleyerek, "Soğuk hava dalgası önce Balkanlar'dan gelecek. Haftanın başından itibaren ise Karadeniz üzerinden daha soğuk hava dalgası gelecek." şeklinde konuştu.

[Ankarada beklenen kar yağışı başladı]

Ankara'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Başkentin özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağışın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.





33 il için 'sarı' 16 il için 'turuncu' uyarı yapıldı

Beklenen yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Busa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Yalova, Kilis ve Osmaniye için "sarı kod", Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Konya, Samsun, Sinop, Zonguldak, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük ve Düzce için "turuncu kod" uyarısı yapıldı.