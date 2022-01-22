Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir’de kar yağışı etkisini arttırdı
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, hafta sonu etkisini arttırarak devam ediyor.
Eskişehir’de kent merkezinde de kar yağışı etkisini arttırdı. Kentin en işlek caddelerden İki Eylül Caddesi, kar manzaralarına sahne oldu.
Vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kaygan zeminde yürümekte zorlandı.
Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceği tahmin edilen bölgede rüzgâr ise kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.
Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Etiketler: Eskişehir Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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