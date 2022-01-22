Eskişehir’de kent merkezinde de kar yağışı etkisini arttırdı. Kentin en işlek caddelerden İki Eylül Caddesi, kar manzaralarına sahne oldu.

Vatandaşlar yoğun kar yağışı ve kaygan zeminde yürümekte zorlandı.

Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceği tahmin edilen bölgede rüzgâr ise kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.