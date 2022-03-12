Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da kar ulaşımı aksatıyor
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kentte yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürerken polis ekipleri, Sertavul Geçidi'nde çekici türü araçların geçişine izin vermiyor.
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Polis ekipleri çekicilerin geçişine izin vermiyor.
Karayolları ekipleri de kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karaman Belediyesi ekipleri ise yollarda kalan sürücülere kumanya dağıttı.
AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Karaman
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