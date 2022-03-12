Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019-2023 yılları stratejik planları doğrultusunda, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında, baharlık hububat ve baklagiller alanlarının etkinleştirilmesi maksadıyla nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılması hedefleniyor.

Bu proje kapsamında, Konya’nın nohut üretiminin önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir ilçesinde üretim yapan 484 çiftçiye, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkılı toplam 38 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.