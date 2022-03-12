Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Minibüs aydınlatma direğine çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da sürücüsünün gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Elazığ Malatya karayolunda, E.Ü. idaresindeki minibüs, gizli buzlanmadan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Polis Ambulans
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