Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 2 firari yakalandı
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "basit yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Ayrı ayrı 2 ay 15 ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile yargılanması sürerken tutuklanmasına karar verilen M.K, polis ekiplerince yakalandı.
Sanık ve hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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