İstanbul'da evsizler otellerde misafir ediliyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.
İstanbul'da beklenen karın yağmasıyla kentte soğuk hava etkisini artırdı.
Sokakta kalan evsizlerin bildirilmesini isteyen Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle paylaşım yaptı:
"Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 900 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim."
Kıymetli İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2022
Şehrimizde bugün itibarıyla
9️⃣0️⃣0️⃣ evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz.
Soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi
☎️1️⃣1️⃣2️⃣ Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirelim.#KimseDışarıdaKalmasın pic.twitter.com/EUmWF8wXmN
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