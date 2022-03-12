Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Demirlerini kestiği asansör üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde demir toplamak için boş binaya giren adam, bağlantı demirlerini kestiği asansörün üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte Gediz Caddesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle boş vaziyetteki 8 katlı bir apartmana girdi.
Ergön, asansörün bağlantı demirlerini kesince, asansör üzerine düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Ergön'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: İzmir
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