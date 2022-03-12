Zonguldak'ın Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokağı'nda bulunan ve mobilya deposu olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin 2 arazöz ve 1 su tankeriyle söndürdüğü yangında, mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.