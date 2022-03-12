Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yangın çıkan mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak'ın Kocaali Mahallesi Çilektepe Sokağı'nda bulunan ve mobilya deposu olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin 2 arazöz ve 1 su tankeriyle söndürdüğü yangında, mobilya deposu kullanılamaz hale geldi.
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