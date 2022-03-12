Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir otomobil ile kamyonet, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Caddesi üzerindeki Şirin ve Şahin Caddeleri kavşağında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.
Kazada devrilen araçlar yoldan çıkarak yayalara da çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ambulans Mardin Trafik Kazası
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