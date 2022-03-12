Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yolları tır geçişine açıldı
Ardahan-Şavşat ile Çıldır-Aktaş kara yollarında tır geçişine izin verilmeye başlandı.
Ardahan'da etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yolları, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle ulaşıma açıldı.
Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.
Etiketler: Ardahan Ulaşım Kar Yağışı Fırtına
Son Haberler
- 15:49
- 15:41
- 15:30
- 15:18
- 15:14
Sıradaki Haber
Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz