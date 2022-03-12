Ardahan'da etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yolları, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.