Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polisten üniversite öğrencilerine terör eğitimi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 bin 500 üniversite öğrencisine, terör örgütünün ağına düşmemeleri için bilgilendirme eğitimi verildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi içerisinde bilgilendirme stantı açtı.
Yerleşkedeki 2 bin 500 öğrenciye, Emniyet Müdürlüğü'nün her zaman yanlarında olduğu, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaşlık seçimi konularında bilgilendirici eğitimler verildi.
Öğrencilere, broşür, defter, kalem ve dosya dağıtılmasının yanı sıra ikramda bulunuldu.
Etiketler: Siirt Terör Örgütü Terörle Mücadele
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