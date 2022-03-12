Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi içerisinde bilgilendirme stantı açtı.

Yerleşkedeki 2 bin 500 öğrenciye, Emniyet Müdürlüğü'nün her zaman yanlarında olduğu, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaşlık seçimi konularında bilgilendirici eğitimler verildi.

Öğrencilere, broşür, defter, kalem ve dosya dağıtılmasının yanı sıra ikramda bulunuldu.