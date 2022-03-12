Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araç lastiklerine uyuşturucu sakladılar
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın lastiklerine gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu madde bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
İlçede Yeni Köprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka lastiklerin içine gizlenmiş 4 pakette 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu
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