Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinde sobadan kaynaklı yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi Erikli köyünde yaşayan 85 yaşındaki Emin Kuzucu'ya ait tek katlı müstakil evde sobadan yangın çıktı.
Yaşlı kadın yanan evde mahsur kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından Kuzucu'nun cesedine ulaşıldı.
Cenaze, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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