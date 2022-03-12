Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de bir çift silahlı saldırıya uğradı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan çift tedavi altına, çifti vuran şüphelisi ise gözaltına alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 23 yaşındaki Efe V., aralarında husumet olduğu belirtilen 43 yaşındaki Neşet Ö. ve 40 yaşındaki Şengül Ö. çiftinin Yalı Mahallesi'ndeki evlerine gelerek kapıyı kırıp içeri girdi.
Kısa süreli arbedenin ardından Efe V'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu çift yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet Ö. ve Şengül Ö'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kaçan şüpheli Efe V, ilçe merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
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