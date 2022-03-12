Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta sağlık ekipleri, yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan 6 yaşındaki kız çocuğunu, paletli ambulansla ulaşarak tedavi etti.
Kars'ın merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Kardelen Ayşe Kızılarslan'ın ateşinin yükseldiğini farkeden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayınca sağlık ekiplerine paletli araç desteği verildi.
Paletli ambulansla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Kızılarslan'a ilk müdahaleyi evinde yaptı.
Daha sonra ambulansa alınan ve burada tedavisine devam edilen Kızılarslan, ateşi düşünce evine götürüldü.
Etiketler: Kar Yağışı Ulaşım 112 Acil Çağrı Merkezi Ambulans
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