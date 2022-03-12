Kars'ın merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Kardelen Ayşe Kızılarslan'ın ateşinin yükseldiğini farkeden ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ambulans, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamayınca sağlık ekiplerine paletli araç desteği verildi.

Paletli ambulansla yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından köye ulaşan ekipler, Kızılarslan'a ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan ve burada tedavisine devam edilen Kızılarslan, ateşi düşünce evine götürüldü.