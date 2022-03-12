İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışlarla ve "son 54 yılın en şiddetlisi" olarak değerlendirilen kar yağışıyla çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Barajdaki su seviyesi geçen yıl ocak ayında 45 milyon metreküp civarındayken, son yağışlarla birlikte 128 milyon metreküp olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Mevsimsel yağışların devamıyla su seviyesinin 200 milyon metreküpe çıkacağı bekleniyor.

Ayrıca Köse, bölge çiftçilerin, son yağışlarla başta ana ürünler olmak üzere diğer tüm ürünlerde rekoltenin olumlu yönde etkileneceğini düşündüklerini belirtti.