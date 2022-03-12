Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da bulunan Amik Ovası'ndaki tarım arazilerinin büyük kısmını sulayan ve kuruma tehlikesi geçiren Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi 128 milyon metreküpe ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin mevsimsel yağışlarla ve "son 54 yılın en şiddetlisi" olarak değerlendirilen kar yağışıyla çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.
Barajdaki su seviyesi geçen yıl ocak ayında 45 milyon metreküp civarındayken, son yağışlarla birlikte 128 milyon metreküp olarak ölçüldü.
[Fotoğraf: AA]
Mevsimsel yağışların devamıyla su seviyesinin 200 milyon metreküpe çıkacağı bekleniyor.
Ayrıca Köse, bölge çiftçilerin, son yağışlarla başta ana ürünler olmak üzere diğer tüm ürünlerde rekoltenin olumlu yönde etkileneceğini düşündüklerini belirtti.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı Yağış
Son Haberler
- 17:11
- 17:06
- 17:05
- 17:02
- 17:05
Sıradaki Haber
Hasta çocuğa paletli ambulansla ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz