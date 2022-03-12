Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki iki firari yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari kadın hükümlü yakalandı.
Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile "yağma" suçundan 4 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.S'nin saklandığı adresleri tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ve D.S. cezaevine gönderildi.
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