Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. ile "yağma" suçundan 4 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.S'nin saklandığı adresleri tespit etti.

Adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. ve D.S. cezaevine gönderildi.