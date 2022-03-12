Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bıçaklı yol verme kavgası
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol verme kavgasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Manisa'nın 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yürüyen 22 yaşındaki Furkan Çağrı Kafkas, 3 kişiyle yol verme tartışması yaşadı.
Kavgaya dönüşen tartışmada kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından bıçaklanan Kafkas, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kafkas’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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