Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'in en yüksek dağ kütlesi olan Ilgaz Dağı'nda öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Öğle saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis etkisini gösteriyor.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı, zaman zaman Kastamonu il merkezinde de etkili oluyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Karadeniz Bölgesi Kastamonu
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