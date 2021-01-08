Ermenek İlçe Jandarma ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda Güneyyurt ilçesinde motosiklet tamir atölyesi işlettiği belirlenen şüpheli D.M. (16), ekipler tarafından gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet parçaları ve tamir için kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Şüphelinin ifadesinde, 5 hırsızlık ve 1 mala zarar verme olayının da faili olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.