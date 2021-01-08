Ziyarette okul yetkilileri tarafından karşılanan Bucak, bilim koleji ve sanayi işbirliğine dikkat çekerek, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların kalifiye elemanlarının meslek liseleri ve kolejlerden karşılandığını söyledi. Bu nedenle bilim kolejlerinin önemli olduğuna değinen Bucak, Teknokent Kolejinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve başarılı eğitim çalışmalarına imza attığını kaydetti. Meslek liselerinin Türkiye sanayisinde önemli bir yeri olduğunun altını çizen Bucak, “Sanayisi kalkınmış ve refah düzeyi artmış bir ülkenin geleceği vasıflı ara eleman yetiştiren mesleki eğitim veren okullardan geçer. Bu nedenle gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerçekten çok önemli” dedi. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsün eğitim alanında da büyük etkisi olduğunu dile getiren Başkan Bucak, “Allah’ın izniyle bu virüs belasını da attığımızda, yeniden yüz yüze eğitimler başlayacak ve ülkemiz hızla gelişmeye devam edecektir” dedi.

Okul çalışmaları hakkında bilgiler veren ve kolejde 885 öğrenci ile eğitim öğretim sürecine devam edildiğini belirten Aksaray Teknokent Koleji Eğitim Koordinatörü Hilal Özdemir, 5 alanda eğitim öğretime mesleki ve teknik alanda devam ettiklerini kaydetti. Teknokent Koleji olarak elektrik elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, makine teknolojileri, bilişim teknolojileri alanlarında eğitim öğretim verildiğini ifade eden Özdemir, “Alanlarımız Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde istihdam sağlamak amacıyla kurulan, Aksaray'ın nitelikli iş gücü sağlamakla birlikte öğrencilerimizin en iyi eğitimleri alarak yükseköğrenim kurumlarına yerleştirmeyi amaçladığımız bir eğitim sistemi üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi. Korona virüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimlerin aralıksız sürdüğünü anlatan Özdemir, kolej öğretmenlerin kendilerinin oluşturduğu youtube yayınları ile mesleki eğitimin öğrencilere en iyi şekilde aktarılmasını sağladıklarını belirterek, “Amaçladığımız meslek dersleri, eğitimlerini yürüttüğümüz youtube yayınları, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yıllık planlarımız çerçevesinde zoom üzerinden ders anlatımları yapılıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Özdemir ve okul yetkilileri Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal Bucak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, günün anısına tarihi Taşpınar Halısı hediye edildi.