Bartın'da alınan bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Bartın Belediye Limanı'nda yabancı bayraklı bir gemide arama yapıldı.

Gemide, 64 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.