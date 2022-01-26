Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda bu akşam ve gece saatlerinden itibaren beklenen yağışların, kıyı kesimlerde 10-20 santimetreyi bulması bekleniyor. Kuvvetli karın, iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli 20 santimetre üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve yoğun karın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, kar örtüsünün fazla olduğu yerlerde ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli davranılması gerekiyor.