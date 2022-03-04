Karabük'te etkili olan yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle Eflani ilçesindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede, Spor Lisesi hariç bütün okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.