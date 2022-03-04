Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'ün 2 ilçesinde eğitime ara verildi
Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verildi.
Karabük'te etkili olan yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle Eflani ilçesindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede, Spor Lisesi hariç bütün okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Karabük
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