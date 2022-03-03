Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Denizli

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Isparta

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

`İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır.`

Van

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edilirken, ilçede park halindeki araçların ise kara gömüldüğü görüldü.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

Bitlis

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Giresun

Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Konya

Konya'da, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Ayrıca Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.